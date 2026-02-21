Roseto | 113mila euro per negozi più accessibili stop alle barriere

Roseto degli Abruzzi ha deciso di investire 113mila euro per migliorare l’accessibilità dei negozi nel centro storico. La scelta nasce dalla volontà di rendere più facile l’ingresso a persone con mobilità ridotta e di facilitare il commercio locale. Il progetto prevede l’eliminazione di barriere architettoniche e interventi mirati nelle aree più frequentate. Gli esercenti hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, che coinvolge principalmente vie centrali e piazze.

Roseto Rilancia il Centro: 113mila Euro per Abbattere le Barriere e Sostenere il Commercio. Roseto degli Abruzzi avvia un importante piano di riqualificazione urbana che investe 113.506,40 euro per migliorare l'accessibilità del centro cittadino, eliminando barriere architettoniche in via Nazionale, via Latini, via Thaulero e piazza della Libertà. L'intervento, interamente finanziato dal Comune, mira a rendere più fruibili gli spazi pubblici e a sostenere l'attività commerciale locale, rispondendo a una crescente richiesta di inclusività e qualità della vita. Un Centro Storico Più Accessibile, un Volano per l'Economia.