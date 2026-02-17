Sicilia | Stop alle Ballerine arriva il tagliando antifrode per elezioni più sicure

In Sicilia, l’Assemblea Regionale ha approvato una legge che introduce un “tagliando antifrode” sulle schede elettorali, nel tentativo di prevenire le schede “ballerine”. La misura mira a rendere più sicure le prossime elezioni e ridurre le possibilità di brogli. Un esempio concreto di questa novità sono i controlli più rigorosi durante la distribuzione delle schede, che ora saranno accompagnate da un sigillo speciale.

Sicilia, Stop alle Schede “Ballerine”: Via Libera al Tagliando Antifrode per le Elezioni. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una norma che introduce un sistema di “tagliando antifrode” sulle schede elettorali, un passo significativo per contrastare il rischio di brogli e garantire la regolarità del voto. La misura, inserita in una più ampia riforma degli enti locali, sarà operativa per le prossime elezioni di primavera e riprende un metodo già testato con successo durante le elezioni politiche del 2018. Un Dibattito Acceso e le Scelte dell’Ars. La decisione è giunta al termine di un dibattito intenso all’interno dell’Ars, segnato da voti segreti che hanno portato alla bocciatura di alcune proposte chiave della riforma degli enti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

