Strade bucate e marciapiedi rotti a Bari troppe segnalazioni da risolvere | Macchina comunale inceppata

A Bari numerose segnalazioni segnalano le condizioni delle strade e dei marciapiedi, che risultano dissestate e in cattivo stato. Le strade sono state aperte dopo lavori, poi riparate in modo approssimativo, lasciando buche e crepe sull’asfalto. I marciapiedi presentano zone rotte e danneggiate, mentre le segnalazioni indicano che le strade non sono state sistemate efficacemente. La situazione ha portato a numerose richieste di intervento da parte dei cittadini.

Strade dissestate, aperte dopo alcuni lavori e poi riparate alla bene e meglio, buche sull'asfalto, marciapiedi rotti e molto altro. A Bari, città negli ultimi mesi invasa da decine e decine di cantieri, il tema della manutenzione è decisamente caldo. I cittadini chiedono interventi immediati e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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