Oggi si apre una mappa di segnalazioni che riguarda le condizioni delle strade di Arezzo, con molte segnalazioni di buche, tombini rialzati e altri problemi lungo le vie cittadine. La questione riguarda l’attuale stato di manutenzione delle strade e coinvolge direttamente i cittadini, che hanno iniziato a segnalare le criticità presenti nel territorio.

Arezzo, 24 marzo 2026 – È una toto-mappa e riguarda lo stato di manutenzione delle strade di Arezzo. Buche, tombini rialzati e rumorosi, intoppi di ogni genere. Schiva di qua e schiva di là, i cittadini vivono questo disagio ogni giorno. Temono di incappare in qualche incidente o comunque di rovinare le loro automobili e le loro moto. Sono tante queste buche, persino grandi come crateri. Questione di cattiva manutenzione? Arricciano il naso e nei casi più gravi puntano il dito contro il Comune per ottenere un risarcimento. Tuttavia, che effetto farebbe vederle tutte insieme queste buche e questi intoppi? Se lo è chiesto il Consigliere di minoranza Michele Menchetti che adesso invita i cittadini all’azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michele Menchetti ai cittadini: via al toto-strade bucate

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