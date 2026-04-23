Strade al buio dalla zona dell' ospedale Civico a via Gustavo Roccella | Residenti esasperati

Da settimane, diverse strade nelle vicinanze dell'ospedale Civico e di via Gustavo Roccella rimangono al buio, provocando disagi tra i residenti. Il consigliere della quarta circoscrizione ha raccolto le lamentele di chi vive in queste vie, evidenziando una situazione di crescente disagio. Le aree interessate non sono illuminate e la mancanza di luce crea problemi quotidiani per chi abita in zona.