Strade al buio dalla zona dell' ospedale Civico a via Gustavo Roccella | Residenti esasperati
Da settimane, diverse strade nelle vicinanze dell'ospedale Civico e di via Gustavo Roccella rimangono al buio, provocando disagi tra i residenti. Il consigliere della quarta circoscrizione ha raccolto le lamentele di chi vive in queste vie, evidenziando una situazione di crescente disagio. Le aree interessate non sono illuminate e la mancanza di luce crea problemi quotidiani per chi abita in zona.
Intere strade senza illuminazione e disagi che si trascinano da settimane. È la denuncia del consigliere della quarta circoscrizione, Maurizio Davì, che raccoglie il malcontento dei residenti di diverse vie del territorio, costretti a convivere con una situazione sempre più critica.“A seguito.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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