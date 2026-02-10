Stop al buio in due strade vicine al Civico autorizzati i lavori per l' impianto di illuminazione

Due strade vicino all’ospedale Civico avranno presto l’illuminazione. Dopo anni di attesa, sono stati finalmente approvati i lavori per installare nuovi punti luce in via Carmelo Lazzaro e via Carrabbia. Le due strade, finora prive di luce, potranno tornare a essere più sicure e vivibili per chi le percorre.

Due strade vicine all'ospedale Civico avranno presto la tanto attesa luce. È stata infatti autorizzata la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Carmelo Lazzaro e via Carrabbia, rimaste per anni completamente al buio. Via Carmelo Lazzaro è una delle principali arterie di collegamento con il Civico e il pronto soccorso ed è quotidianamente percorsa da ambulanze e mezzi di emergenza. Nonostante l’elevato flusso di traffico, soprattutto nelle ore serali la strada risulta totalmente nell'oscurità, con evidenti rischi per automobilisti e pedoni. In particolare, all’altezza della rotonda, l’attraversamento pedonale avviene in condizioni di scarsa visibilità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

