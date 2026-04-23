Strada del Taglio incidente sul lavoro al macello | operaio 48enne ferito alla testa

Nella mattinata di giovedì 23 aprile si è verificato un incidente sul lavoro in un macello di strada del Taglio, nella zona del Cornocchio, a Parma. Un operaio di 48 anni è rimasto ferito alla testa durante le operazioni sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare eventuali accertamenti.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile si è verificato un incidente sul lavoro all'interno del macello di Parma, in strada del Taglio, nella zona del Cornocchio. Secondo le prime informazioni, verso le ore 10, un operaio di 48 anni è rimasto ferito al volto, colpito da un oggetto contundente.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro a Corato, operaio ferito alla gamba: trasferito al Policlinico Leggi anche: Fiumicino, incidente sul lavoro al Wow: operaio ferito sul lastrico solare Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ancona, incidente a Taglio di Barcaglione: coinvolte tre auto, bloccata la strada che porta ad Agugliano.; Anagni, Crolla un cipresso nel cantiere dei parcheggi lungo la circonvallazione Sud; Incidente a Ottava Presa, due feriti in codice rosso sulla strada per il mare; Disabile travolto e ucciso, pirata della strada condannato a 4 anni. Ancona, incidente a Taglio di Barcaglione: coinvolte tre auto, bloccata la strada che porta ad Agugliano.ANCONA - Incidente all'altezza di Taglio di Barcaglione, zona residenziale vicino a Torrette, poco dopo le 23. È stato un tamponamento fra 3 auto con feriti lievi. Bloccata ... corriereadriatico.it Padova, uomo morto in strada per ferite d’arma da taglio (Adnkronos) - Un uomo è morto in strada, nella notte, a Padova in zona via dei Colli. Poco prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti per una persona in difficoltà. Su - facebook.com facebook