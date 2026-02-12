Incidente sul lavoro a Corato operaio ferito alla gamba | trasferito al Policlinico
Questa mattina a Corato, un operaio è rimasto ferito gravemente alla gamba durante un incidente sul lavoro. L’uomo è stato subito trasportato al Policlinico per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la situazione rimane sotto controllo.
L’uomo era impegnato in un intervento sulla rete stradale. Escluse fratture, in corso valutazioni chirurgiche Un operaio è rimasto gravemente ferito a una gamba in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, intorno alle 9, a Corato. L’uomo stava effettuando un intervento sulla rete stradale quando, per cause in corso di accertamento, ha riportato una profonda ferita in corrispondenza della tibia. Soccorso immediatamente, il lavoratore è stato trasferito al Policlinico di Bari per le cure del caso. Dalle prime informazioni sarebbero escluse fratture, tuttavia, sono ancora in corso valutazioni da parte del personale medico relativamente a come procedere chirurgicamente.🔗 Leggi su Baritoday.it
