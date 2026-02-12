Incidente sul lavoro a Corato operaio ferito alla gamba | trasferito al Policlinico

Questa mattina a Corato, un operaio è rimasto ferito gravemente alla gamba durante un incidente sul lavoro. L’uomo è stato subito trasportato al Policlinico per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la situazione rimane sotto controllo.

L'uomo era impegnato in un intervento sulla rete stradale. Escluse fratture, in corso valutazioni chirurgiche Un operaio è rimasto gravemente ferito a una gamba in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, intorno alle 9, a Corato. L'uomo stava effettuando un intervento sulla rete stradale quando, per cause in corso di accertamento, ha riportato una profonda ferita in corrispondenza della tibia. Soccorso immediatamente, il lavoratore è stato trasferito al Policlinico di Bari per le cure del caso. Dalle prime informazioni sarebbero escluse fratture, tuttavia, sono ancora in corso valutazioni da parte del personale medico relativamente a come procedere chirurgicamente.

Nella mattina di mercoledì 14, presso l’azienda Kastamonu di Pomposa (Codigoro), un operaio di 53 anni ha subito un grave infortunio alla gamba, causato da uno schiacciamento accidentale con una pala meccanica.

