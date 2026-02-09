Fiumicino incidente sul lavoro al Wow | operaio ferito sul lastrico solare

Alle 9:35 di questa mattina, le squadre di soccorso sono intervenute al centro commerciale WOW di Fiumicino, in via Giulio Romano 31. Un operaio è rimasto ferito mentre lavorava sul lastrico solare. I soccorritori hanno portato via l’uomo, ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Fiumicino, 9 febbraio 2026 – Alle 9:35 circa è stato effettuato un intervento delle squadre 13A (AS13) e SAF a Fiumicino, in via Giulio Romano 31, presso il centro commerciale WOW. Un operaio, per cause in corso di accertamento, è rimasto contuso sul lastrico solare della struttura. L'uomo è stato immobilizzato e quindi trasportato al piano strada con l'ausilio dell' autoscala, per essere affidato alle cure dei sanitari del 118. Notizia in aggiornamento.

