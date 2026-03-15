Futuro Nazionale Vannacci | Oltre 12mila iscritti in solo quindici giorni

Il movimento Futuro Nazionale ha annunciato di aver superato i 12.000 iscritti in soli quindici giorni. Le iscrizioni sono state aperte online e con pagamento digitale a partire dal 1° marzo. La cifra si riferisce alle adesioni raccolte fino al 15 marzo, momento in cui è stato comunicato il dato ufficiale. La maggior parte delle iscrizioni è arrivata attraverso le piattaforme digitali.

Fmpi, a Roma il premio “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno”. Terranova: Valorizziamo il talento femminile Migranti, Vannacci: “Remigrazione fenomeno naturale”. Da platea Montecatini insulti a Boldrini “Ad oggi, 15 marzo, abbiamo superato i 12.000 iscritti, le iscrizioni le abbiamo aperte per ora solo on line e con pagamento digitale il 1 marzo, sono quasi 1.000 iscritti il giorno”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale dopo aver concluso a Montecatini Terme il primo spettacolo dedicato alla remigrazione. Vannacci ha inoltre annunciato che l’assemblea costituente del partito “si terrà il 13 e 14 giugno a Roma”.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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