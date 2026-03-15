A Montecatini si tiene il primo evento pubblico di Vannacci dedicato al tema della remigrazione, con già 12.000 persone iscritte al movimento Futuro Nazionale. L'iniziativa si svolge in una località toscana, mentre il gruppo politico mira a consolidare la propria presenza e a prepararsi per i prossimi impegni politici a livello nazionale. La manifestazione attira un grande numero di partecipanti interessati alle tematiche proposte.

MONTECATINI – Futuro Nazionale scalda i motori e punta dritto verso la Capitale. Roberto Vannacci, leader del movimento, ha scelto il palco di Montecatini Terme p er lanciare la volata verso la strutturazione ufficiale del suo progetto politico, annunciando che l’assemblea costituente del partito si terrà a Roma i prossimi 13 e 14 giugno. I numeri snocciolati da Vannacci al termine del suo primo spettacolo dedicato al tema della remigrazione delineano una crescita del consenso digitale. Dall’1 marzo, data di apertura delle iscrizioni online con pagamento elettronico, il movimento ha viaggiato a una media di quasi mille adesioni ogni ventiquattr’ore, superando oggi la quota complessiva di 12mila iscritti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vannacci, primo show sulla remigrazione a Montecatini: già 12mila iscritti al movimento

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