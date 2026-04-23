Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile sospensione dei trasferimenti di dollari verso l'Iraq, in un quadro in cui gli Stati Uniti cercano di ridurre l'influenza dell'Iran nella regione. L’economia irachena si basa principalmente sul contante, e la gestione del flusso di dollari viene vista come uno strumento chiave per esercitare pressione sul governo locale. La strategia di Washington mira a indebolire l’asse della resistenza iraniano, utilizzando il controllo sui trasferimenti finanziari.

L'economia irachena è basata sul contante, e la capacità degli Stati Uniti di controllare il flusso di dollari nel Paese è considerata come l’asso nella manica di Washington per imporre la propria volontà a Baghdad. L'amministrazione Trump ha sospeso da poco le spedizioni di dollari statunitensi in Iraq e congelato i programmi di cooperazione in materia di sicurezza con le sue forze armate, Lo scopo? Fare pressione su Baghdad affinché smantelli le potenti milizie sostenute dall'Iran. Una spedizione di quasi 500 milioni di dollari in banconote statunitensi, provenienti dalle vendite di petrolio iracheno e depositate presso la Federal Reserve Bank di New York, è stata bloccata di recente dai funzionari del Dipartimento del Tesoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stop ai dollari verso l'Iraq". La strategia di Trump per rompere l'asse della resistenza iraniano

Notizie correlate

La resistenza dell’Iran ha sorpreso gli Stati Uniti. Temendo una lunga guerra il Pentagono corre ai ripari e chiede a Trump “200 miliardi di dollari” per proseguire le ostilitàMeno male che la guerra in Iran, secondo Donald Trump, doveva durare “pochi giorni”.

Olimpiadi, Donald Trump grande assente alla finale di hockey: lo stop ai dazi e il dossier iraniano incompatibili col “blitz” a MilanoDonald Trump non sarà sulle tribune dell’Arena Santa Giulia per tifare domenica pomeriggio la squadra americana di hockey su ghiaccio maschile nella...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: AI, OpenAI guida lo stop a investimenti USA da 31 miliardi di dollari in UK; Borsa oggi 13 aprile: Europa in calo su stop ai colloqui Usa-Iran, corre il petrolio e frena il lusso. Budapest festeggia il flop di Orbán - DIRETTA; Crisi dei chip, Samsung verso lo stop alla produzione di memorie LPDDR4; Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su Ai - Radio Studio90 Italia.

Broadcom oltre le stime: ricavi AI verso i 100 miliardi di dollari nel 2027(Teleborsa) - Broadcom Inc. ha riportato risultati finanziari per il primo trimestre dell'esercizio 2026 che superano le attese del mercato, spingendo il titolo a un rialzo di quasi il 5% nelle ... borsaitaliana.it

Petrolio, altro stop ai pozzi. Mossa per abbassare i prezzi coi barili in mare dell'IranL'Arabia Saudita ha di recente avvertito che continuando in questa direzione il prezzo del petrolio potrebbe arrivare a 180 dollari al barile entro aprile. Allo stesso modo Goldman Sachs ... ilmessaggero.it

Tajani: "Contro i coloni valutiamo stop import da Territori occupati" - facebook.com facebook

Stop all’accoglienza senza regole, avanti con soluzioni efficaci. Il Governo Meloni prosegue a lavorare con determinazione per la sicurezza, la legalità e la difesa dei confini x.com