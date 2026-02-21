Olimpiadi Donald Trump grande assente alla finale di hockey | lo stop ai dazi e il dossier iraniano incompatibili col blitz a Milano

Donald Trump non sarà presente alla finale di hockey su ghiaccio per via delle tensioni tra la sua amministrazione e le recenti decisioni sullo stop ai dazi e il dossier iraniano. La sua assenza si nota in un momento di grande entusiasmo tra gli atleti americani, che avevano sperato di ricevere il sostegno del ex presidente. La scelta di non partecipare si collega alle recenti polemiche politiche, che hanno influenzato anche la partecipazione agli eventi sportivi.

Donald Trump non sarà sulle tribune dell'Arena Santa Giulia per tifare domenica pomeriggio la squadra americana di hockey su ghiaccio maschile nella finale per l'oro olimpico contro il Canada. Dopo la vittoria per 6-2 contro la Slovacchia, concretizzatasi nella tarda serata di venerdì, mancava solo l'ufficialità alle indiscrezioni che per giorni si sono rincorse sul blitz del tycoon a Milano per assistere al match delle 14.10 tra la Nazionale a stelle e strisce e i rivali vicini di frontiera. Tuttavia, già a metà mattinata alcune comunicazioni informali tra la diplomazia Usa di stanza in Italia e le autorità nostrane hanno fatto capire che la trasferta di «The Donald» era a fortissimo rischio, se non già saltata. Con un post su Truth, il presidente americano Donald Trump, ha annunciato che aumenterà i dazi all'import dal 10 al 15 per cento. Il post arriva a poche ore dalla firma di un ordine esecutivo che imponeva tariffe globali al 10 per cento a partire dal 24 febbraio. Mai dare qualcosa per fatto quando in ballo c'è il presidente americano, Donald Trump. Poche ore dopo la pubblicazione da parte della Casa Bianca della scheda con il nuovo ordine per un dazio globale al 10%, in risposta alla mazzata arriva