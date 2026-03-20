Gli Stati Uniti sono stati colti di sorpresa dalla resistenza dell’Iran, che ha ostacolato le aspettative di una rapida conclusione del conflitto. Il Pentagono ha chiesto a Trump 200 miliardi di dollari per sostenere le operazioni militari, mentre l’ex presidente aveva previsto che la guerra sarebbe durata solo alcuni giorni. La situazione ha portato a un rapido aumento delle tensioni tra le parti coinvolte.

Meno male che la guerra in Iran, secondo Donald Trump, doveva durare “pochi giorni”. Da quelle iniziali dichiarazioni sono già passati 21 giorni, con il tycoon che, pur ribadendo che “stiamo vincendo” e che “l’Iran è distrutto”, ha di volta in volta spostato in avanti la fine delle ostilità, tanto che ora nessuno ha idea di quanto durerà ancora. A cercare di fare chiarezza è il Washington Post, secondo cui il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare “una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare” il proseguimento del conflitto. Un’istanza che ha lasciato perplessi i principali esponenti dell’amministrazione americana, secondo cui “la somma richiesta dal Pentagono non è realistica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La resistenza dell’Iran ha sorpreso gli Stati Uniti. Temendo una lunga guerra il Pentagono corre ai ripari e chiede a Trump “200 miliardi di dollari” per proseguire le ostilità

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