Il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine ha annunciato la sospensione degli emendamenti alla costituzione, innescando una reazione di protesta tra i cittadini. La decisione arriva dopo una serie di contestazioni riguardanti le modifiche proposte, che hanno portato a manifestazioni pubbliche e a tensioni tra le forze politiche. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità locali cercano di gestire le proteste e di trovare una soluzione.

? Cosa sapere Il Primo Ministro Godwin Friday sospende gli emendamenti costituzionali a Saint Vincent e Grenadine.. La Corte Suprema dell'Est Caraibico deciderà a luglio sull'eleggibilità di Friday e Bramble.. Il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Godwin Friday, ha deciso di sospendere l’approvazione di due emendamenti costituzionali decisivi dopo le forti proteste avvenute martedì questa settimana vicino al Parlamento. Siamo proprio di fronte a un bivio che sta facendo discutere molto nelle strade dell’isola. La questione, che riguarda la capacità dei membri del Parlamento di mantenere il proprio incarico in presenza di una doppia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop ai cambiamenti costituzionali: scoppia la rivolta dei passaporti

Notizie correlate

Rieti, caos notturno nel centro: scoppia la rivolta dei residentiIl cuore pulsante di Rieti è diventato teatro di una nuova ondata di tensioni che ha travolto il centro storico durante l’ultimo fine settimana,...

Cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi, scoppia la rivolta nell’Ana: tensione verso l’AdunataUn gesto simbolico che si trasforma in caso nazionale dentro l’Associazione nazionale alpini.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Scongiurato il tentativo di scardinare la costituzione; Capire il referendum: ecco i motivi del sì e del no. Le 3 modifiche costituzionali (e il vero punto centrale); Norma sui rimpatri, lo stop di Mattarella e le modifiche sul tavolo; Referendum, ha vinto la Costituzione: il Pd esulta e guarda alle regionali del 2028.

"Stop ai dollari verso l'Iraq: la strategia di Trump per rompere l'asse della resistenza iraniano - facebook.com facebook

La Spagna è in ansia per Lamine Yamal, il 18enne talento del Barcellona che si è infortunato ieri calciando il rigore della vittoria per 1-0 col Celta Vigo. L'attaccante ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra e rischia uno stop fin x.com