Rieti caos notturno nel centro | scoppia la rivolta dei residenti

Nel centro storico di Rieti, durante l’ultimo fine settimana, si sono verificati episodi di tensione tra i residenti e le autorità locali. La situazione ha portato a una rivolta dei residenti, con manifestazioni di scontento che hanno causato disagi e polemiche sulla gestione della sicurezza urbana nella zona. La scena si è svolta tra strade affollate e momenti di confusione, attirando l’attenzione sulla situazione nel cuore della città.

Il cuore pulsante di Rieti è diventato teatro di una nuova ondata di tensioni che ha travolto il centro storico durante l’ultimo fine settimana, scatenando durissime critiche contro la gestione della sicurezza urbana. Il circolo locale di Sinistra Italiana ha lanciato un grido d’allarme, accusando l’amministrazione guidata da Daniele Sinibaldi di aver abbandonato i residenti a una realtà dominata da disordini e incertezze, in un momento in cui la vivibilità del nucleo storico appare seriamente compromessa. Le dinamiche del degrado notturno nel centro di Rieti. Le strade del centro cittadino non sembrano più offrire la tranquillità che i residenti si aspettano, specialmente quando cala il buio nei giorni festivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, caos notturno nel centro: scoppia la rivolta dei residenti Caos in via dello Spartitoio. Petizione dei residenti: "Centro città irraggiungibile"PISTOIA Una petizione articolata, firmata da decine di residenti, sarà depositata al consiglio comunale di Pistoia per chiedere alla giunta un... L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno"Così non va: serve cambiare perché la zona dalle 7 la sera è da coprifuoco": la denuncia arriva da alcuni residenti e commercianti di viale Puccini...