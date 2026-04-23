Stipendi non pagati agli operatori ecologici la Fp Cgil diffida la WM Magenta

Gli operatori ecologici della città non hanno ancora ricevuto gli stipendi, e la Fp Cgil di Caserta ha diffidato la società incaricata della raccolta dei rifiuti. La questione riguarda pagamenti arretrati che si protraggono da diversi mesi. La sigla sindacale ha richiesto chiarimenti e azioni immediate per risolvere la situazione, sottolineando l’importanza di rispettare gli impegni contrattuali nei confronti dei lavoratori coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti La Funzione Pubblica Cgil di Caserta interviene con fermezza sulla grave situazione che riguarda i lavoratori del settore Igiene Ambientale, destinatari di continui ritardi nell’erogazione delle retribuzioni da parte della WM Magenta srl, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni della provincia. Il sindacato, attraverso il segretario responsabile del comparto Igiene Ambientale, Alfredo Gagliotti, ha inviato una diffida alla società, contestando il mancato pagamento della mensilità di marzo e denunciando come i ritardi registrati nei mesi precedenti siano ormai diventati un vero e proprio modus operandi, in aperto contrasto con quanto previsto dal CCNL del settore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stipendi non pagati agli operatori ecologici, la Fp Cgil diffida la WM Magenta Notizie correlate Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici. Operatori ecologici in presidio: possibili disagi per la raccolta differenziataL'agitazione degli operatori ecologici non si ferma e rischia di compromettere il servizio di raccolta dei rifiuti a Santa Maria a Vico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stipendi scuola 2026: sono previsti arretrati per docenti e ATA? Quando arriveranno; Stipendi non pagati: l'Authority australiana per la sicurezza marittima bandisce nave cinese; Contratto scuola 2025-2027: oltre agli aumenti spunta una novità in busta paga che cambia i progetti di docenti e ATA; Licenziato per aver preteso lo stipendio. Risarcito con 30.000 euro. Comune di Caserta, ora scoppia la grana stipendi: «Arretrati non pagati»Il mancato pagamento degli arretrati contrattuali ai dipendenti del Comune di Caserta finisce al centro di una nuova presa di posizione sindacale che riaccende il confronto tra lavoratori ... ilmattino.it Aura, stipendi non pagati: Impegni disattesi, lavoratori ancora senza retribuzioniStipendi non pagati e impegni disattesi. È quanto denunciano le segreterie provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil insieme alla Rsu di Aura, che in un comunicato parlano di ennesima mancanza di ... laquilablog.it Decreto Primo Maggio: stipendi fermi e pochi bonus, il Governo cambia strategia Il nuovo Decreto Primo Maggio prende una direzione diversa rispetto alle aspettative iniziali. Niente aumento immediato degli stipendi, almeno per ora. L’Esecutivo ha deciso di r - facebook.com facebook