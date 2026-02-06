Operatori ecologici in presidio | possibili disagi per la raccolta differenziata

Da casertanews.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operatori ecologici di Santa Maria a Vico sono scesi in presidio. La loro protesta potrebbe bloccare la raccolta differenziata, creando disagi ai cittadini. La situazione resta tesa e ancora nessuna apertura alle trattative.

L'agitazione degli operatori ecologici non si ferma e rischia di compromettere il servizio di raccolta dei rifiuti a Santa Maria a Vico.A tal proposito l'amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che “a partire dal giorno 5 febbraio la sigla sindacale Cgil-Fp Caserta ha proclamato il.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Operatori ecologici in presidio

Raccolta differenziata a rischio, possibili disservizi per lo sciopero degli operatori ecologici

Sciopero del servizio di raccolta rifiuti: possibili disagi mercoledì 10 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Operatori ecologici in presidio

Argomenti discussi: Operatori ecologici senza spogliatoi e bagni: scatta il presidio nel cantiere.

Casaluce, sit-in degli operatori ecologici davanti al ComuneMattinata di protesta a Casaluce, dove i lavoratori della Ecoce, azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, hanno organizzato un presidio davanti al Comune con il supporto di Usb Lavoro Privato ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.