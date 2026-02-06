Operatori ecologici in presidio | possibili disagi per la raccolta differenziata

Gli operatori ecologici di Santa Maria a Vico sono scesi in presidio. La loro protesta potrebbe bloccare la raccolta differenziata, creando disagi ai cittadini. La situazione resta tesa e ancora nessuna apertura alle trattative.

L'agitazione degli operatori ecologici non si ferma e rischia di compromettere il servizio di raccolta dei rifiuti a Santa Maria a Vico.A tal proposito l'amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che “a partire dal giorno 5 febbraio la sigla sindacale Cgil-Fp Caserta ha proclamato il.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Operatori ecologici in presidio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Operatori ecologici in presidio

Argomenti discussi: Operatori ecologici senza spogliatoi e bagni: scatta il presidio nel cantiere.

Casaluce, sit-in degli operatori ecologici davanti al ComuneMattinata di protesta a Casaluce, dove i lavoratori della Ecoce, azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, hanno organizzato un presidio davanti al Comune con il supporto di Usb Lavoro Privato ... ilmattino.it

Sciopero degli operatori ecologici nel comune della valle: "Possibili disagi sul territorio" https://ebx.sh/O3QXFI facebook

3/2/25.Cercansi per azienda nettezza urbana a Cavarzere o Chioggia: OPERATORI ECOLOGICI 38 ORE,2 GG.RIPOSO. Turni:ore 4.45-11.05; 5-11:20; 11:30-17:40 ASSUNZIONE CON AGENZIA-POSSIBILE INSERIMENTO A T.I.-BUONO PASTO 7€ CCNL SE x.com