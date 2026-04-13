Messa in sicurezza la nave Maria Maddalena la società armatrice più volte diffidata

E' stato temporaneamente messo in sicurezza il traghetto "Maria Maddalena" che questa mattina, a causa delle condizioni meteomarine, ha rotto gli ormeggi nel porto di Terracina.La nave rompe gli ormeggi di prua in portoA operazioni concluse, la guardia costiera spiega ora cosa è accaduto. Intorno.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta: approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza sismicaLa Giunta comunale di Frosinone ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza sismica del Campanile e della...

Maria Maddalena: Lina Sastri porta la passione al Sala UmbertoCosa: Lo spettacolo teatrale Maria Maddalena o della salvezza, tratto da Fuochi di Marguerite Yourcenar.