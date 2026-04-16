Ternana sull’orlo del baratro | date decisive tra tribunale e iscrizione
A due mesi dalla scadenza del 16 giugno, la Ternana Calcio si trova in una situazione critica che potrebbe determinare il suo futuro. Le società di Lega Pro devono ancora presentare la domanda di iscrizione per il prossimo campionato di terza serie, insieme alla documentazione richiesta. La data rappresenta un momento chiave, con il rischio di perdere la partecipazione al torneo se le procedure non saranno completate in tempo.
Due mesi esatti alla data che può segnare la sopravvivenza o la sparizione della Ternana Calcio. Le società di Lega Pro, infatti, entro il 16 giugno dovranno presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di terza serie, corredata dall’apposita documentazione per richiedere il.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Medio Oriente in guerra: escalation tra Israele e Iran, la regione sull’orlo del baratro
Premier League: l'Arsenal riprende quota e torna a +7, il Tottenham sull'orlo del baratroBirghton (Gran Bretagna) 6 marzo 2026 - Ultime curve del campionato di Premier League, si entra infatti nelle ultime dieci giornate del campionato...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Ternana sull’orlo del baratro: si profilano scenari drammatici; Ternana sull’orlo del baratro: date decisive tra tribunale e iscrizione; Ternana ormai sull’orlo del baratro. Bandecchi contro Regione e Rizzo; Ternana, un derby sull'orlo del baratro.
Ternana, un derby sull'orlo del baratroTERNI Un tentativo per evitare il baratro. Una proposta fatta alla famiglia Rizzo per lasciare la Ternana, farla salvare e garantirle la continuità. Come? Ai Rizzo si chiede di mettere ... ilmessaggero.it
Ternana sull'orlo del baratro, sospesi gli allenamenti: riunione al LiberatiAll'indomani della messa in liquidazione volontaria della società, la Ternana si sarebbe dovuta ritrovare oggi per cominciare a preparare la prossima gara di sabato contro il Bra ma, ... tuttoc.com
Serie C, il presidente dell'Ascoli Passeri sulla Ternana:"Non ci sono i presupposti per l'esclusione e per riscrivere la classica" https://www.picenooggi.it/2026/04/15/114033/serie-c-passeri-…vere-la-classica/ - facebook.com facebook
Dopo il Rimini, anche la Ternana è sull'orlo del baratro. E potrebbe non essere l'ultimo caso di questa stagione, in Italia (Triestina, stiamo guardando te). x.com