Gli operai di Stellantis si sono radunati davanti allo stabilimento di Mirafiori in un presidio. La Fiom ha organizzato la protesta, con il rappresentante De Palma che ha ricordato come la fabbrica non appartenga a Elkann, ma a chi lavora e agli italiani che ci hanno investito. La tensione resta alta tra i lavoratori e la direzione, mentre si cercano risposte sulla gestione dello stabilimento.

“Questo stabilimento non è di proprietà di John Elkann, ma degli operai che ci hanno buttato il sangue per produrre le auto ma anche in parte della città di Torino e degli italiani che ci hanno messo i soldi per farla funzionare”. A dirlo è il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma è intervenuto al presidio degli operai di fronte alla porta due di Mirafiori. Per tre giorni gli operai saranno di fronte ai cancelli per poi marciare per le strade di Torino il 14 febbraio. La manifestazione di sabato è organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr e sarà rivolta a tutta la città di Torino “per sottolineare ancora una volta lo stretto legame tra la città e il suo comparto industriale” in un momento in cui, la crisi produttiva di Stellantis in Italia, dove nel 2025 ha costruito appena 250mila veicoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stellantis, Fiom in presidio di fronte a Mirafiori. De Palma: "La fabbrica non è di Elkann, ma di operai e italiani"

Approfondimenti su Mirafiori Stellantis

Gli operai di Stellantis scendono in piazza e denunciano: “Invitiamo i fornitori a trasferirsi in Algeria, ma il governo tace di fronte ai poteri forti come Elkann”.

Ultime notizie su Mirafiori Stellantis

