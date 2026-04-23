**Stellantis | azienda no comment su impianti europei normale avere dialogo**

Stellantis ha dichiarato di mantenere regolarmente dialoghi con vari operatori del settore a livello globale, senza commentare specificamente sulle questioni relative agli impianti europei. La casa automobilistica ha precisato che queste discussioni fanno parte della sua attività ordinaria, con l’intento di migliorare le offerte di mobilità ai clienti. Non sono state fornite ulteriori dettagli o approfondimenti sui temi trattati nelle conversazioni.

Roma, 23 apr. - (Adnkronos) - "Nell'ambito della sua normale attività, Stellantis intrattiene discussioni con diversi operatori del settore in tutto il mondo su varie tematiche, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità. L'azienda non commenta le indiscrezioni". Lo afferma un portavoce del gruppo in risposta all'ipotesi riportata da Bloomberg secondo cui Stellantis starebbe valutando la cessione o condivisione di quattro impianti europei (tra cui Rennes, Cassino e Madrid) per limitare la sovraccapacità produttiva a livello continentale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Stellantis: azienda, no comment su impianti europei, normale avere dialogo** Notizie correlate Leggi anche: Stellantis respira: vendite su a inizio anno ma Cassino chiude ancora. E l’azienda spinge il diesel mentre l’elettrico avanza “In gravidanza è normale avere abbondanti perdite biancastre?”Salve dottore, da quando sono incinta ho perdite biancastre più abbondanti del solito. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Assemblea azionisti Stellantis ad Amsterdam, Elkann: 2025 difficile ma forte resilienza Stellantis, gettate basi per ripresa. Stellantis, dazi Cina? 'No a misure che frammentano'In quanto azienda globale, Stellantis crede nella concorrenza libera e leale in un ambiente commerciale mondiale e non sostiene misure che contribuiscono alla frammentazione del mondo. Lo afferma ... ansa.it Stellantis: Urso, se non conferma gigafactory sposteremo risorse Pnrr su altro (RCO)'Governo ha fatto sua parte, azienda no.Attesa troppo lunga' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 22 ago - Sugli investimenti e' 'Stellantis che deve dare una risposta e la deve dare anche a breve. Se ... ilsole24ore.com