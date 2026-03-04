In gravidanza è normale avere abbondanti perdite biancastre?

Una donna in gravidanza chiede se sia normale avere perdite biancastre più abbondanti del solito, segnalando che a volte diventano gialline. La domanda riguarda la normale presenza di secrezioni vaginali in gravidanza e i cambiamenti che si possono verificare durante questo periodo. La donna desidera sapere se questi sintomi rappresentano un fenomeno comune o se potrebbe essere necessario consultare un medico.

Salve dottore, da quando sono incinta ho perdite biancastre più abbondanti del solito. A volte però diventano gialline. Come posso capire quando è normale e quando invece la perdita indica la presenza di un’infezione? Non ho prurito. Grazie mille. Buongiorno, le perdite biancastre possono essere dovute alla leucorrea gravidica, una condizione fisiologica della gravidanza, oppure possono essere dovute ad una infezione soprattutto se gialle, verdi o maleodoranti. Per sapere di cosa si tratta converrebbe eseguire un tampone per ricerca di batteri e miceti comuni e, in caso di positività, eseguire una terapia mirata per debellare l’infezione. *... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

