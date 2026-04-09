Stefania Filo Speziale | incontro con l' autore Rocco Romeo

Lunedì 13 aprile alle 17 presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella si svolgerà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale, Conversazione con un’ombra di luce”. L’opera è stata scritta dal professore Rocco Romeo e pubblicata da Armando De Nigris Editore. L’evento prevede un incontro con l’autore, che condividerà dettagli sul suo lavoro e sul contenuto del volume.

Lunedì 13 aprile alle ore 17 presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, si terrà la presentazione del volume “Stefania Filo Speziale, Conversazione con un’ombra di luce”, edito da Armando De Nigris Editore e firmato dal professore Rocco Romeo.Architetto, docente universitario. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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