senza stazione medioetruria arezzo esclusa

In Medioetruria, una nuova stazione è stata annunciata senza specificare la sua ubicazione, mentre Arezzo rimane esclusa dal progetto. Contestualmente, è stata comunicata l’ingresso di un terzo operatore nell’alta velocità, con l’obiettivo di aumentare la concorrenza nel settore ferroviario. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e riguarda direttamente il servizio ferroviario nella regione.

"Ottima notizia: un terzo operatore nell' alta velocità significa più concorrenza e, auspicabilmente, una riduzione dei prezzi dei biglietti. Una competizione sana che può favorire la mobilità delle persone, permettendo di spostarsi in modo rapido, sicuro ed efficiente". Secondo il comitato Sava (Stazione Alta Velocità Arezzo), però, ci sarebbe anche un risvolto della medaglia da considerare: "Come spesso accade, vedremo sfrecciare questi treni sotto il nostro naso, senza che nessuno si fermi ad Arezzo". Il punto dirimente per il comitato è la mancanza di una stazione lungo la linea Direttissima. Da qui, l'urgenza di rilanciare "con forza la necessità" della stazione MedioEtruria (in quel di Rigutino).