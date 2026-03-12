Stazione Medioetruria a Creti | Guai a perdere questo treno

Maurizio Burroni, presidente di Cortona Civica, ha espresso nuovamente preoccupazione sulla stazione Medioetruria a Creti, sottolineando l’importanza di non perdere questo treno. La questione riguarda il servizio ferroviario e le eventuali conseguenze di eventuali disservizi per la comunità locale. Burroni ha evidenziato la necessità di attenzione e interventi concreti per garantire la funzionalità della stazione.

Maurizio Burroni, presidente di Cortona Civica, torna a farsi sentire sulla stazione Medio Etruria e attacca su più fronti: l’amministrazione Meoni e chi, come l’ex consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco ad Arezzo, è tornato a proporre il capoluogo come sede alternativa a Creti. La posizione di Cortona Civica, sottolinea, non è mai cambiata. "Il dibattito sulla stazione Medio Etruria non è solo una questione di binari e cemento", dice Burroni, "ma il bivio fondamentale per il destino di Cortona. I dati Istat ci consegnano una realtà amara: stiamo perdendo residenti. Senza una visione coraggiosa rischiamo di trasformarci in un bellissimo museo a cielo aperto, privo della linfa vitale per trattenere i giovani e attrarre investimenti produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

