Staveco maxi controllo dei carabinieri a Bologna | 12 occupanti abusivi denunciati

Nella giornata del 23 aprile 2026, i carabinieri hanno condotto un maxi controllo nell’area della Staveco a Bologna, utilizzando anche un elicottero per sorvegliare la zona. Durante l’intervento sono stati individuati e denunciati 12 occupanti abusivi che si trovavano nell’area senza autorizzazione. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ha riguardato l’ex area militare.

Bologna, 23 aprile 2026 – Maxi controllo alla Staveco, con i carabinieri impegnati nella ex area militare anche con l’ausilio dell’elicottero. I militari dell’Arma, questa mattina, hanno effettuato una attività a tutto campo di controllo all'interno delle aree dismesse della ex caserma Staveco. Individuati 12 uomini che vivevano all’interno della struttura. Nel corso del servizio sono stati individuati 12 uomini che vivevano all'interno della struttura, in ripari di fortuna tra immondizie e sterpaglie. Eccetto una persona, una volta identificati tutti i soggetti allontanati stamattina dalla Staveco sono risultati irregolari sul territorio. I carabinieri stanno procedendo alle denunce per invasione di terreni ed edifici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Staveco, maxi controllo dei carabinieri a Bologna: 12 occupanti abusivi denunciati Notizie correlate Abusivi nelle case Aler di Abbiategrasso: sgomberati e denunciati i tre occupantiAbbiategrasso (Milano), 4 febbraio 2026 – Avevano occupato abusivamente un appartamento nel contesto delle case popolari di via Fusè: gli agenti di... Prevenzione e controllo dei Carabinieri, fermati e denunciati due uominiLa Compagnia Carabinieri di Alatri durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in...