Abusivi nelle case Aler di Abbiategrasso | sgomberati e denunciati i tre occupanti

Tre persone sono state sgomberate e denunciate questa mattina nelle case Aler di Abbiategrasso. Gli agenti di Polizia locale sono intervenuti in via Fusè, dove avevano trovato tre occupanti abusivi in un appartamento. Hanno fatto irruzione, li hanno fatti uscire e ora rischiano di affrontare anche un procedimento penale. La situazione si è svolta senza incidenti.

Abbiategrasso (Milano), 4 febbraio 2026 – Avevano occupato abusivamente un appartamento nel contesto delle case popolari di via Fusè: gli agenti di Polizia locale hanno sgomberato gli occupanti e li hanno denunciati. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando la Polizia Locale di Abbiategrasso è intervenuta in via Fusé in alcuni edifici di proprietà di Aler per un'operazione inserita nelle attività di controllo e tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sopralluoghi che hanno l'obiettivo di garantire legalità e corretto utilizzo degli immobili destinati alle fasce più fragili della popolazione.

