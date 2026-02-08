Prevenzione e controllo dei Carabinieri fermati e denunciati due uomini

Durante un normale servizio di prevenzione, i Carabinieri di Alatri hanno fermato un’auto sospetta vicino a un’attività commerciale. A bordo c’erano due uomini che sono stati subito denunciati. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a prevenire reati in città.

La Compagnia Carabinieri di Alatri durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere intercetta nei pressi di un’attività commerciale della città di Alatri un’autovettura sospetta con a bordo due persone. Il guidatore, un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Alatri Controllo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Controlli dei Carabinieri nel weekend in tutto il Vco: 9 denunciati e 5 patenti ritirate

Ultime notizie su Alatri Controllo

Argomenti discussi: Controlli di sicurezza nelle scuole, cosa dice la circolare inviata ai Prefetti dai Ministri dell'Istruzione e dell'Interno; Riunione per rafforzare controlli e azioni di prevenzione sul territorio; Prevenzione e controllo della Polizia con cani anti-droga; Prevenzione incendi e sicurezza nei locali di somministrazione e spettacolo: guida operativa al controllo.

Prevenzione e controllo del Campylobacter in produzione del pollame. Il 31 agosto ad Expo la conferenza internazionaleOrganizzata dal Ministero della Salute, saranno oggetto della conferenza i dati più recenti sui livelli di contaminazione negli allevamenti di pollame e negli alimenti di origine avicola in Europa, ... quotidianosanita.it

Malattie non trasmissibili. Onu approva mozione per prevenzione e controlloCancro, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie. Ma anche l’Alzheimer e altre patologie neurologiche sono da oggi inserite nella lista delle malattie non trasmissibili. Come scritto nel ... quotidianosanita.it

Pharma CoRe è prevenzione, controllo e supporto quotidiano alla salute. Qui puoi effettuare analisi rapide e servizi diagnostici utili per monitorare metabolismo, cuore e pressione, in modo semplice e accessibile. Un aiuto concreto per conoscere megli facebook

#PLTerredargine #PLfacciamo #sicurezzastradale con #UnioneComuniPianuraReggiana Una collaborazione finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione- controllo territorio-contrasto al degrado urbano, attraverso l’azione congiunta dei rispettivi x.com