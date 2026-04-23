Stasera in TV — giovedì 23 Aprile 2026

Stasera in TV, giovedì 23 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono un’offerta diversificata che comprende film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione si presenta ricca di opzioni per tutti i gusti, con diverse proposte che spaziano tra generi e tematiche. Le emittenti hanno scelto di offrire una varietà di contenuti per soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e vario.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Uno sbirro in Appennino. Serie TV - In onda alle 21:30. Un misterioso killer, soprannominato "L'Aragosta", inizia a uccidere ladri pericolosi, lasciando messaggi inquietanti che condannano il furto. La polizia di Muntagò, guidata da Benassi ( Claudio Bisio ), si trova a indagare su una serie di omicidi che sembrano collegati a una lista di ladri chiamata "I Magnifici 10".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — giovedì 23 Aprile 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 10 Aprile 2026 Notizie correlate Stasera in tv giovedì 23 aprile: The EqualizerEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 aprile. Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 23 Aprile 2026 - BoleroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Aprile, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 aprile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Guida tv giovedì 23 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv. Guida tv giovedì 23 aprile 2026: cosa vedere stasera in tvEcco quello che c'è da vedere questa sera in tv giovedì 23 aprile 2026 sui principali canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7 ... dituttounpop.it Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Aprile, in prima serataStasera in TV, Giovedì 16 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... comingsoon.it Ieri sera ad Ivrea e stasera a Villadossola il viaggio nella manipolazione affettiva continua…grazie a tutti per le straordinarie emozioni condivise… #amamidamorire #tour - facebook.com facebook Se stasera si becca un rosso uno della squadra che andrà in finale contro l’ #Inter, sconterà la squalifica in campionato o in coppa In coppa. Allora: “Al mio segnale, scatenate l'inferno!” #AtalantaLazio @QSVS_Official x.com