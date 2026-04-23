Stasera in tv giovedì 23 aprile | The Equalizer

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 23 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. The Equalizer - Il vendicatore (The Equalizer) è un film del 2014 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è l'adattamento cinematografico della celebre serie televisiva degli anni Ottanta Un giustiziere a New York.1 Il film è interpretato anche da Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Haley Bennett, Bill Pullman e Melissa Leo.🔗 Leggi su 2anews.it

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