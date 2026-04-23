Il tribunale di Terni ha condannato un uomo di 42 anni a tre anni e otto mesi di carcere per stalking nei confronti della moglie. La sentenza è stata emessa a seguito di un procedimento legale che ha accertato le minacce ripetute e comportamenti persecutori nei confronti della donna. La vicenda riguarda un caso di violenza domestica che ha portato alla decisione giudiziaria.

? Cosa sapere Il tribunale di Terni condanna l'uomo di 42 anni per stalking contro la moglie.. La sentenza prevede tre anni e otto mesi di carcere per l'ex coniuge.. Il tribunale di Terni ha inflitto tre anni e otto mesi di carcere a un uomo di 42 anni originario di Spoleto, condannato per atti persecutori contro la moglie residente a Terni mercoledì scorso durante un procedimento con rito abbreviato. La sentenza, emessa dalla giudice Barbara Di Giovannantonio, ha accolto le richieste formulate dall’accusa e dai legali della vittima, Niccolò Bicchi e Barbara Chiaramonti. L’uomo, che ora si trova rinchiuso nel carcere di Maiano, aveva già ricevuto in passato una condanna per maltrattamenti nei confronti della compagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking a Terni: 3 anni e 8 mesi per l’uomo che minacciava la moglie

Notizie correlate

Chi è l’uomo che minacciava Urbano Cairo: ha 72 anni, in casa aveva un “arsenale” di scritteLa persona denunciata è stata identificata attraverso i filmati delle telecamere di video-sorveglianza.

Stalking a Fermo: 2 anni e 4 mesi per l’ex che ha rottoUn uomo di 47 anni, residente a Fermo, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di stalking nei confronti della sua ex...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Sto andando a Terni ad ammazzare mia moglie: 42enne spoletino condannato per stalking.

Terni, è accusato di stalking per aver dato fuoco alla ex convivente ma viene assoltoTERNI - Accusato di aver dato fuoco alla ex convivente e poi di averla minacciata più volte ha trascorso quasi un anno agli arresti domiciliari. L’uomo, un quarantenne dominicano che vive da tanti ... ilmessaggero.it

Terni, 60enne arrestato per stalking: appena uscito dal carcere ha ricominciato a perseguitare la exTERNI - Torna libero dopo essere uscito dal carcere dove era detenuto per una serie di episodi di stalking nei confronti della ex compagna ternana e torna a perseguitare la donna. Le fa quaranta ... ilmessaggero.it