Stalking a Fermo | 2 anni e 4 mesi per l’ex che ha rotto

A Fermo, un uomo di 47 anni è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere per aver perseguitato la sua ex compagna. Il processo ha portato alla condanna dopo che sono stati accertati comportamenti di stalking nei confronti della donna. La sentenza è stata emessa in seguito all’istruttoria condotta in tribunale.

Un uomo di 47 anni, residente a Fermo, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna. La condanna, emessa dal tribunale di Fermo, chiude un iter giudiziario iniziato dopo che la vittima ha trovato il coraggio di denunciare mesi di vessazioni fisiche e psicologiche. L’episodio culminante che ha portato all’arresto si è verificato quando l’uomo, nonostante un divieto di avvicinamento già attivo, si è presentato sotto l’abitazione della donna tentando di forzare l’accesso danneggiando la serratura. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare immediatamente la violazione del provvedimento cautelare, portando l’imputato davanti al giudice in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

