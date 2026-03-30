Roma infortunio Wesley | lesione al bicipite femorale e stop di un mese

Un giocatore della squadra di calcio ha riportato una lesione al bicipite femorale durante un allenamento. L’infortunio è stato diagnosticato come una distorsione, e la prognosi indica un periodo di inattività di circa un mese. La lesione si è verificata durante un impegno con la sua nazionale, causando l’assenza nelle prossime partite di campionato contro le squadre di Inter, Atalanta e Bologna.

Brutte notizie in casa Roma, che deve fare i conti con un’assenza pesante nel momento cruciale della stagione. Gli esami strumentali hanno infatti confermato l’infortunio di Wesley, fermatosi durante l’amichevole con il Brasile contro la Francia. Per l’esterno giallorosso si tratta di una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, che lo costringerà a uno stop di circa quattro settimane. Un’assenza che pesa per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, impegnata nella serrata corsa a un posto in Champions League. Il calendario non aiuta: Wesley sarà costretto a saltare sfide fondamentali, a partire dalla trasferta di San Siro contro l’Inter, prevista nel weekend di Pasqua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, infortunio Wesley: lesione al bicipite femorale e stop di un mese Articoli correlati Leggi anche: Roma, piove sul bagnato: lesione al bicipite femorale per Koné, fuori un mese Napoli, per Rrahmani lesione di alto grado al bicipite femorale: lungo stopTempo di lettura: < 1 minuto E’ una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra la diagnosi per Rrahmani, che oggi è stato...