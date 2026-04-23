Stadio ' Progreditur' via libera al progetto di rigenerazione | intervento da 1.15 milioni di euro

Il progetto di rigenerazione dello stadio 'Progreditur' è stato approvato, con un investimento di 1,15 milioni di euro. La città di Marcianise si prepara a interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo principale, segnando una tappa importante per il miglioramento delle strutture locali. La decisione è stata ufficializzata di recente, aprendo la strada ai lavori di ristrutturazione e aggiornamento dell’area sportiva.

La città di Marcianise compie un nuovo passo decisivo verso la riqualificazione del proprio impianto sportivo principale. Con deliberazione numero 95 del 20 aprile 2026, il Commissario Straordinario Biagio Del Prete, con i poteri della Giunta comunale, ha approvato l’aggiornamento in linea.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tonale, la Statale viaggerà sottoterra: via libera al progetto da 16,5 milioni di euroNon che ci fossero dubbi, la committenza in fondo vien da lì, o meglio dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa, ma di fatto è un via... Ex Manifattura Tabacchi, al via la rigenerazione da 140 milioni di euroIl progetto di Supernova ottiene il titolo edilizio e trionfa ai premi internazionali di architettura. Panoramica sull’argomento Stadio della Roma a Pietralata, via libera dal Comune. Gualtieri: «Progetto solido, un bene per la città»Prolusioni retoriche a go-go: «giornata storica», «svolta per il futuro», «sogno», «momento storico». Ieri, in Campidoglio, Aula Giulio Cesare, è andato in scena l’atto conclusivo della parte comunale ... ilmessaggero.it Stadio della Roma, 'via libera delle commissioni al progetto di fattibilità'Le Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, verificando il ... ansa.it