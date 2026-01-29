Ex Manifattura Tabacchi al via la rigenerazione da 140 milioni di euro

La riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Verona sta per cominciare. La società Supernova ha ottenuto finalmente il permesso edilizio e ora può partire con i lavori. Sono 140 milioni di euro investiti per trasformare un’area storica della città.

Il progetto di Supernova ottiene il titolo edilizio e trionfa ai premi internazionali di architettura. In arrivo uffici, hotel e aree verdi nel cuore della città La rigenerazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Verona è pronta a partire. La società Supernova ha recentemente ottenuto il titolo edilizio necessario per dare il via ufficiale alla trasformazione dell'area. Il progetto, promosso da Vr.Re e firmato dal prestigioso studio internazionale di architettura Snøhetta, prevede un investimento complessivo che supera i 140 milioni di euro su una superficie di 30.000 metri quadrati. Questo ambizioso masterplan è già stato riconosciuto come un'eccellenza, ricevendo un premio dalla rivista The Plan come "Overall Winner" e nella categoria "Urban Regeneration".

