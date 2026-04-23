Venerdì 24 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la sfida tra Stade Brestois e Lens. Il club ospite, allenato da Sage, arriva dopo aver vinto la finale di coppa di Francia e cerca di conquistare anche il campionato. Per ottenere il successo, il Lens ha bisogno di una vittoria sul campo dello Stade Brestois e di risultati favorevoli dalla partita del PSG. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati.

Il Lens di Sage è fresco di finale di coppa di Francia conquistata e ha ancora la possibilità di conquistare un clamoroso double, serve una vittoria sul campo dello Stade Brestois e buone notizie dalla gara del PSG. La squadra di Roy non fa sconti nonostante la salvezza appena raggiunta e interrompe una serie di 3 KO consecutivi fermando il Nantes sul pareggio nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Lens (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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