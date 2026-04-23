Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Stade Brestois e Lens. Il Lens, che ha appena vinto la finale di coppa di Francia, cerca di ottenere una vittoria anche in questa occasione. La squadra di Sage ha ancora la possibilità di conquistare un double, ma ha bisogno di battere lo Stade Brestois e attendere risultati favorevoli dalla gara del PSG. Sono stati comunicati i convocati e le quote per il match.

Il Lens di Sage è fresco di finale di coppa di Francia conquistata e ha ancora la possibilità di conquistare un clamoroso double, serve una vittoria sul campo dello Stade Brestois e buone notizie dalla gara del PSG. La squadra di Roy non fa sconti nonostante la salvezza appena raggiunta e interrompe una serie di 3 KO consecutivi fermando il Nantes sul pareggio nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Lens (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati

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