Venerdì 24 aprile 2026 alle 20:45 si disputa la sfida tra Stade Brestois e Lens. Il Lens, dopo aver vinto la finale di coppa di Francia, cerca di ottenere una vittoria in campionato per mantenere vive le speranze di un doppio successo, con la possibilità di approfittare di eventuali risultati favorevoli della gara del PSG. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, con i pronostici pronti a essere svelati.

Il Lens di Sage è fresco di finale di coppa di Francia conquistata e ha ancora la possibilità di conquistare un clamoroso double, serve una vittoria sul campo dello Stade Brestois e buone notizie dalla gara del PSG. La squadra di Roy non fa sconti nonostante la salvezza appena raggiunta e interrompe una serie di 3 KO consecutivi fermando il Nantes sul pareggio nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Lens (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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