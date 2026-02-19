Stade Brestois-Marsiglia venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo aver separato con De Zerbi e si prepara per la sfida contro lo Stade Brestois venerdì 20 febbraio alle 20:45. La squadra francese spera di risollevarsi in classifica e di trovare stabilità in vista delle prossime partite. La partita si gioca in un momento di incertezza, con i giocatori che devono dimostrare carattere. Lo Stade Brestois, invece, cerca di consolidare la propria posizione in casa davanti al pubblico. La palla ora passa al campo.
Il Marsiglia è a caccia di un nuovo allenatore dopo il divorzio da De Zerbi e intanto apre il ventitreesimo turno di Ligue1 andando a far visita allo Stade Brestois. La squadra di Roy intanto ha fatto un favore ai Phoceens fermando il Lille, e tenendo a -6 i principali rivali nella lotta alla Champions League. Per i bretoni stagione senza troppi patemi, mancano.
BREAKING NEWS FRANCIA Habib Beye è il nuovo Allenatore dell'Olimpique Marsiglia. Era nell'aria già da diversi giorni: mercoledì sera Habib Beye è diventato il nuovo allenatore dell'OM. L'ex tecnico dello Stade Rennais sarà alla guida del Marsiglia nella s facebook