Stade Brestois-Marsiglia venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo aver separato con De Zerbi e si prepara per la sfida contro lo Stade Brestois venerdì 20 febbraio alle 20:45. La squadra francese spera di risollevarsi in classifica e di trovare stabilità in vista delle prossime partite. La partita si gioca in un momento di incertezza, con i giocatori che devono dimostrare carattere. Lo Stade Brestois, invece, cerca di consolidare la propria posizione in casa davanti al pubblico. La palla ora passa al campo.

Il Marsiglia è a caccia di un nuovo allenatore dopo il divorzio da De Zerbi e intanto apre il ventitreesimo turno di Ligue1 andando a far visita allo Stade Brestois. La squadra di Roy intanto ha fatto un favore ai Phoceens fermando il Lille, e tenendo a -6 i principali rivali nella lotta alla Champions League. Per i bretoni stagione senza troppi patemi, mancano.

Lione-Stade Brestois (domenica 18 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocatiDomenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa l’ultimo match del diciottesimo turno di Ligue 1 tra Lione, guidato da Fonseca, e Stade Brestois, allenato da Roy.

