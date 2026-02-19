Il Marsiglia ha nominato Beye come nuovo allenatore dopo aver terminato il rapporto con De Zerbi. La squadra si prepara ad affrontare lo Stade Brestois nella partita di venerdì 20 febbraio alle 20:45. I giocatori si allenano intensamente in vista di questa sfida importante, cercando di migliorare il loro posizionamento in classifica. La squadra francese vuole ottenere una vittoria che possa dare sollievo ai tifosi e rafforzare la fiducia nel nuovo tecnico.

Il Marsiglia è a caccia di un nuovo allenatore dopo il divorzio da De Zerbi e intanto apre il ventitreesimo turno di Ligue1 andando a far visita allo Stade Brestois. La squadra di Roy intanto ha fatto un favore ai Phoceens fermando il Lille, e tenendo a -6 i principali rivali nella lotta alla Champions League. Per i bretoni stagione senza troppi patemi, mancano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Stade Brestois-Marsiglia (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. È Beye il sostituto di De Zerbi

