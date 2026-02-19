Stade Brestois-Marsiglia venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati È Beye il sostituto di De Zerbi
Il Marsiglia ha nominato Beye come nuovo allenatore dopo aver terminato il rapporto con De Zerbi. La squadra si prepara ad affrontare lo Stade Brestois nella partita di venerdì 20 febbraio alle 20:45. I giocatori si allenano intensamente in vista di questa sfida importante, cercando di migliorare il loro posizionamento in classifica. La squadra francese vuole ottenere una vittoria che possa dare sollievo ai tifosi e rafforzare la fiducia nel nuovo tecnico.
Il Marsiglia è a caccia di un nuovo allenatore dopo il divorzio da De Zerbi e intanto apre il ventitreesimo turno di Ligue1 andando a far visita allo Stade Brestois. La squadra di Roy intanto ha fatto un favore ai Phoceens fermando il Lille, e tenendo a -6 i principali rivali nella lotta alla Champions League. Per i bretoni stagione senza troppi patemi, mancano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Stade Brestois-Marsiglia: quote e probabili formazioni, Greenwood uomo copertina del matchMarsiglia favorito dai bookmaker: Greenwood uomo copertina per la sfida del 20 febbraio allo Stade Francis-Le Blé ... it.blastingnews.com
Ligue 1, il Lille batte e aggancia il Marsiglia in classifica: De Zerbi fallisce l'approdo in vettaLille batte Olympique Marsiglia nel secondo anticipo di questo venerdì di Ligue 1. Allo Stade Pierre-Mauroy, i padroni di casa partono fortissimo, pressando alto e approfittando delle amnesie ... tuttomercatoweb.com
BREAKING NEWS FRANCIA Habib Beye è il nuovo Allenatore dell'Olimpique Marsiglia. Era nell'aria già da diversi giorni: mercoledì sera Habib Beye è diventato il nuovo allenatore dell'OM. L'ex tecnico dello Stade Rennais sarà alla guida del Marsiglia nella s - facebook.com facebook