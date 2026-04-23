Squadra Fiore e altri dossieraggi | l’Italia è un Paese di spioni che però odia i Testimoni

In Italia, il fenomeno degli spioni è diffuso e spesso utilizzato per scopi di controllo o sorveglianza. Tuttavia, i Testimoni che portano alla luce comportamenti illeciti o pratiche illecite incontrano spesso ostilità e rifiuto. La presenza di dossieraggi e attività di sorveglianza si intreccia con una cultura che favorisce la tutela di interessi consolidati a discapito della trasparenza. La società mostra quindi atteggiamenti contrastanti nei confronti di chi rivela verità scomode.

L’Italia è un Paese di “spioni” che però odia i Testimoni: le informazioni scottanti vanno bene se fanno il gioco del potere, sono da maledire se scoperchiano il malaffare. E’ (di nuovo!) questa la “morale-immorale” che si ricava incrociando la vicenda Squadra Fiore con le parole della “gola profonda” che ha svelato il traffico di sesso e denaro nella Milano che conta e che ora dice: “ho paura”. La stessa paura che deve avere avuto nei suoi ultimi giorni di vita Bernardo Pace, condannato per mafia nell’abbreviato del processo Hydra a Milano, che aveva deciso di collaborare con la magistratura e che è stato ritrovato impiccato nel carcere di Torino il 16 marzo scorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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