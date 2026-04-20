Dossieraggi e spionaggio | la Squadra Fiore perquisita a Roma

A Roma, i carabinieri del Ros stanno conducendo perquisizioni nei confronti di diverse persone coinvolte in un'inchiesta della procura riguardante la cosiddetta

AGI - Dossieraggi nell'intreccio tra imprenditori ed ex funzionari dei servizi segreti. I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all' inchiesta della procura di Roma sulla ' Squadra Fiore ', un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell'indagine si procede, tra l'altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Dossieraggi: indagato l'ex vice capo dell'Aisi . Tra le persone indagate e perquisite questa mattina dai carabinieri del Ros, su delega del procuratore Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Stefano Pesci, c'è anche Giuseppe Del Deo, ex vice capo dell'Aisi.🔗 Leggi su Agi.it

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