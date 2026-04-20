Dossieraggi e spionaggio | la Squadra Fiore perquisita a Roma

Da agi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, i carabinieri del Ros stanno conducendo perquisizioni nei confronti di diverse persone coinvolte in un'inchiesta della procura riguardante la cosiddetta

AGI - Dossieraggi  nell'intreccio tra  imprenditori  ed  ex funzionari dei servizi segreti. I  carabinieri del Ros  stanno perquisendo una serie di persone in relazione all' inchiesta della procura di Roma  sulla ' Squadra Fiore ', un  gruppo clandestino  accusato di  confezionare dossier. Nell'indagine si procede, tra l'altro, per i reati di  accesso abusivo a un sistema informatico,  violazioni relative alla privacy  ed  esercizio abusivo della professione. Dossieraggi: indagato l'ex vice capo dell'Aisi . Tra le persone  indagate e perquisite  questa mattina dai  carabinieri del Ros, su delega del procuratore Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Stefano Pesci, c'è anche  Giuseppe Del Deo,  ex vice capo dell'Aisi.🔗 Leggi su Agi.it

dossieraggi e spionaggio la squadra fiore perquisita a roma
© Agi.it - Dossieraggi e spionaggio: la "Squadra Fiore" perquisita a Roma

Notizie correlate

Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo...

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra FioreI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio; Equalize accusa Milleri: mandato di spionaggio su Del Vecchio jr, audio agli atti lo smentisce.

squadra fiore dossieraggi e spionaggio laSpionaggio e dossieraggi, perquisizioni a Roma: cos’è la Squadra Fiore, la banda degli ex 007Al centro dell’indagine l’intreccio tra gli appalti dell’Aisi e la società dell’imprenditore Saladino. Coinvolti anche l’ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci ... tg.la7.it

squadra fiore dossieraggi e spionaggio laInchiesta «Squadra Fiore», perquisizioni a Roma: ombre su una rete di spionaggio parallelaLa Procura di Roma indaga su un gruppo clandestino accusato di dossieraggio e accessi abusivi. Coinvolti ex appartenenti alle forze dell’ordine e dei servizi segreti, con legami tra imprese e apparati ... milanofinanza.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.