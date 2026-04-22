La società degli spioni | l’Italia dei dossieraggi e dei ricatti

Negli ultimi anni, in Italia, sono emersi numerosi casi legati alla raccolta di dossier e a pratiche di ricatto, che coinvolgono diverse figure e ambiti. Questi episodi hanno portato alla luce situazioni in cui informazioni riservate vengono utilizzate per scopi diversi dalla tutela dei diritti o della privacy. La questione si inserisce in un quadro più ampio di attività di sorveglianza e controllo, spesso al centro di dibattiti legali e pubblici.

È finito il mondo peace&love dei figli dei fiori, quelli che nel ’68 mettevano margherite nei fucili, si estraniavano dalla realtà con erbe ed Lsd. Nella realtà odierna tutti invece vogliono una realtà aumentata, sapere tutto di tutti, ed il web offre infinite possibilità per farsi i fatti degli altri, spiare dal buco della serratura digitale, il nostro vicino, l’amante del collega, le vacanze del cognato o del politico detestato. Oggi è il mondo della “Squadra Fiore”, niente che rimandi alla cultura ambientale di cui è ambasciatore re Carlo d’Inghilterra, ma un gruppo di spioni che usano le armi dei dossieraggi e dei ricatti. Tutto era...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La società degli spioni: l’Italia dei dossieraggi e dei ricatti Notizie correlate Spioni e spiati, i nomi del caso Equalize: il business dei segreti e i “ricatti”, le accuse al cyber team di Enrico PazzaliMilano – Gli accessi abusivi a banche dati riservate puntavano ad acquisire informazioni sulla giornalista Selvaggia Lucarelli, sull’ex calciatore... Leggi anche: Si allarga il caso dei dossieraggi illegali, la Procura di Roma mette nel mirino anche alcuni ex membri dei Servizi segreti Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gli spioni della Squadra Fiore: così il big dei servizi Del Deo gestiva la fabbrica dei dossier; La banda dello spionaggio clandestino; L’Italia degli spioni: Del Deo nel ciclone; Dossieraggi e spioni hi-tech: cosa sappiamo sulla squadra Fiore composta da ex poliziotti deviati. Dossier e spioni: l’inchiesta su 007, imprenditori e la Squadra Fiore che vede indagato l’ex numero 2 del Dis Del DeoDossier, spie, un intreccio controverso tra imprenditoria, politica e pezzi dei servizi segreti (della vecchia gestione). È la ricetta alla base dell’inchiesta della Procura di Roma che indaga sulla ... unita.it #Buffon dopo il fallimento dell'Italia: "È come un nonno da proteggere. E senza #Totti o #Baggio..." x.com L’Italia ha deciso di non sostenere la proposta di sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele, il minimo sindacale che l’Unione europea avesse potuto fare davanti a un genocidio. Siamo inorriditi. La decisione di non rinnovare il memorandum di difesa c - facebook.com facebook