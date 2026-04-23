Spunti di vista Una bellissima e spensierata ’incompiuta’

Il Como, durante questa stagione, ha spesso subito sconfitte nelle partite decisive contro le squadre più forti del campionato. Questa volta, ancora una volta, si è verificato un crollo nel momento più importante, lasciando i tifosi delusi. La squadra ha perso una partita che avrebbe potuto cambiare il corso della stagione, confermando le difficoltà incontrate nelle sfide contro le avversarie di alto livello.

Mola Ancora una volta, come spesso gli è accaduto nel corso della stagione con le ’big’ del campionato, il Como crolla sul più bello. Martedì sera, ad un passo dal traguardo. E dalla storia. Tradito dall’inesperienza, magari da un pizzico di narcisismo nel momento in cui il match andava gestito. Con calma, equilibrio e concentrazione. E invece no, la spensieratezza della beata gioventù non è bastata, il calcio offensivo predicato dal suo allenatore neppure e la squadra lariana è tornata a casa fra le lacrime e col borsone pieno di rimpianti dopo aver tramortito i nerazzurri nel primo tempo (illuminata dal binomio Paz-Baturina) e accarezzato il grande sogno con un match giocato all’attacco, in perfetto stile Fabregas.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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