Milan tre punti nel finale | una vittoria con vista derby L’avvertimento di Leao

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Cremonese di Davide Nicola, grazie a due gol nel finale di partita. La squadra rossonera ha portato a casa i tre punti in trasferta, con lo sguardo già rivolto al prossimo derby. Leao ha lanciato un messaggio importante con un avvertimento, mentre la partita si è conclusa senza ulteriori reti o incidenti.

Il 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo 'Zini' e terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un successo (che a Cremona mancava dal 26 settembre 1993), arrivato con due gol nel finale: all'89', grazie al colpo di testa di Strahinja Pavlovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 94', in virtù del contropiede finalizzato da Rafael Leão. Una vittoria importante, che consente al Milan di mantenere il + 4 sul Napoli, allungare a + 6 sulla Roma ma, soprattutto, tenere Como (+ 9) e Juventus (+ 10), quinta e sesta in classifica, a debita distanza di sicurezza nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?Tre punti che profumano di Champions League, ormai quasi blindata salvo colpi di scena, ma restano i soliti e ormai noti difetti. Il Milan visto a Cremona non colpisce per bellezza e conferma le consu ... sportmediaset.mediaset.it

Il Milan batte la Cremonese 2-0Il Milan conquista tre punti pesantissimi allo Zini di Cremona al termine di una sfida complicata e per lunghi tratti poco brillante. Contro una Cremonese ordinata e coraggiosa, la squadra di Massimil ... rainews.it

