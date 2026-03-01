’Il medico dei pazzi’ una commedia spensierata
Nell’ambito della rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’, oggi, alle ore 15.30, al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39), la Compagnia teatrale ’Il passaggio di Ravenna’ presenterà una commedia di Eduardo Scarpetta, dal titolo ’Il medico dei pazzi’, regia di Fausto Pollio. Lo spettacolo racconta la storia di un giovane sfaccendato col vizio del gioco, che fa credere a suo zio Felice ricco proprietario di Roccasecca e suo ingenuo finanziatore, di essere medico a Napoli, in una clinica per malati di mente. Al sopraggiungere inatteso dello zio il giovane si affanna a tessergli contro un intricato raggiro: spaccia i clienti della Pensione Stella, da lui frequentata, come i casi clinici impegnato a seguire e curare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
