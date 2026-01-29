Roma sprint finale per l’ala | Sulemana il primo nome rispunta George

La Roma si prepara all’ultimo giorno di mercato in cerca di un attaccante per l’ala sinistra. Sulemana resta il primo nome sulla lista, ma nelle ultime ore torna in corsa anche George. La società ha pochi giorni per chiudere l’affare prima che si chiuda la finestra di gennaio, mentre il tecnico Gasperini insiste per rinforzare il reparto offensivo.

Il conto alla rovescia è partito. La sessione invernale chiude il 2 febbraio e la Roma ha ancora pochi giorni per intervenire sul mercato e soddisfare la richiesta principale di Gian Piero Gasperini: un rinforzo sull’ala sinistra. Il nome caldo resta Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta, ma la concorrenza è forte e qualificata: Napoli e Juventus sono alla finestra. Nelle ultime ore, però, è tornato d’attualità anche un profilo già circolato in estate: Tyrique George, classe 2006 del Chelsea. Il giovane inglese è stato riproposto ai giallorossi nella giornata di ieri, ma l’orientamento tecnico è prudente: Gasperini preferirebbe un giocatore più pronto, considerato anche il minutaggio limitato (meno di 500’ stagionali) accumulato finora da George. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

