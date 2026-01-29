Roma sprint finale | Carrasco primo obiettivo idea Sulemana

Roma accelera negli ultimi giorni di mercato e punta forte su Carrasco, considerato il primo obiettivo. La società lavora senza sosta per trovare un esterno offensivo di qualità, mentre Sulemana resta un’idea in standby. La dirigenza e l’area tecnica sono compatte: ogni sforzo è concentrato su un rinforzo che possa fare la differenza.

Ultime ore di mercato e la Roma stringe il cerchio. In casa giallorossa la linea è condivisa tra dirigenza e area tecnica: si lavora solo sull’esterno offensivo e, se arriva un rinforzo, deve essere di livello. Il profilo individuato è Yannick Ferreira Carrasco, oggi all’ Al Shabab. Il giocatore ha già aperto con decisione al trasferimento e si è detto disponibile a rivedere al ribasso l’ingaggio, rinunciando a cifre molto elevate pur di tornare in Europa. Il nodo resta la trattativa con il club saudita: negoziazione complessa, interlocuzioni non lineari e, al momento, ottimismo contenuto. Carrasco attende un segnale e sarebbe pronto a muoversi in prima persona per ottenere il via libera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

