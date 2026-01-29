Roma sprint finale | Carrasco primo obiettivo idea Sulemana

Roma accelera negli ultimi giorni di mercato e punta forte su Carrasco, considerato il primo obiettivo. La società lavora senza sosta per trovare un esterno offensivo di qualità, mentre Sulemana resta un’idea in standby. La dirigenza e l’area tecnica sono compatte: ogni sforzo è concentrato su un rinforzo che possa fare la differenza.

Ultime ore di mercato e la Roma stringe il cerchio. In casa giallorossa la linea è condivisa tra dirigenza e area tecnica: si lavora solo sull’esterno offensivo e, se arriva un rinforzo, deve essere di livello. Il profilo individuato è Yannick Ferreira Carrasco, oggi all’ Al Shabab. Il giocatore ha già aperto con decisione al trasferimento e si è detto disponibile a rivedere al ribasso l’ingaggio, rinunciando a cifre molto elevate pur di tornare in Europa. Il nodo resta la trattativa con il club saudita: negoziazione complessa, interlocuzioni non lineari e, al momento, ottimismo contenuto. Carrasco attende un segnale e sarebbe pronto a muoversi in prima persona per ottenere il via libera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma sta lavorando intensamente per finalizzare l’acquisto di un esterno offensivo di piede destro.

La Roma sta lavorando per rinforzare la fascia sinistra, puntando su Møller Wolfe e Carrasco.

