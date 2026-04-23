Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene in aumento, toccando i 79 punti base all'apertura del 23 aprile. La crescita di questa differenza viene attribuita all’instabilità nella regione dello stretto di Hormuz, che influisce sui mercati finanziari europei. La variazione si è verificata dopo alcuni giorni di stabilità, evidenziando una certa tensione sui mercati obbligazionari.

Continua a crescere lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. Anche in apertura del 23 aprile il differenziale è stato segnalato in risalita rispetto ai giorni precedenti, aprendo a 79 punti base. I rendimenti hanno raggiunto il 3,84% in media, segnalando un netto aumento rispetto alla scorsa settimana. La ragione di questa instabilità è la situazione nello stretto di Hormuz. Nonostante il cessate il fuoco tra Iran e Usa infatti, nei giorni scorsi Teheran ha sequestrato due navi cargo civili che avevano tentato la traversata del tratto di mare. Una mossa che ha dimostrato che l’Iran ha la forza di rendere effettivo il blocco dello stretto. Spread tra Btp e Bund verso gli 80 punti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 79 punti base, pesa l’instabilità nello stretto di Hormuz

Notizie correlate

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 79 punti baseSpread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in crescita: il differenziale ha avviato la seduta a 79 punti base contro i 77,5 della chiusura di ieri.

Lo spread tra Btp e Bund conclude in marginale calo a 79,5 punti baseSpread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 79,5 punti base contro gli 80,1 dell'avvio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Spread Btp-Bund a 78 punti, il cessate il fuoco in Libano non rassicura i mercati; *BOND: spread Btp/Bund chiude a 76,77 punti base; Spread Btp-Bund chiude a 77,5 punti; Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti.

Spread Btp-Bund a 79 punti base, pesa l’instabilità nello stretto di HormuzLa giornata complessa di ieri nello stretto di Hormuz pesa sullo spread tra Btp e Bund, che aumenta sfiorando gli 80 punti base in apertura ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 79 punti baseSpread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in crescita: il differenziale ha avviato la seduta a 79 punti base contro i 77,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,82%. (ANS ... ansa.it

Spread Btp-Bund chiude a 77,5 punti. Il rendimento del decennale italiano al 3,7% #ANSA x.com

La guerra in Iran non ha fermato il calo dello spread BTP-Bund: dopo il picco di marzo, il differenziale è tornato in area 70-75 punti. Per Unimpresa, se regge sotto quota 70 l’Italia può risparmiare fino a 7 miliardi sugli interessi nel 2026. https://www.unimpresa.i - facebook.com facebook